Aeronave cai em fazenda e deixa três mortos em Minas Gerais 

Amauri Pinto Costa, proprietário da fazenda onde caiu a aeronave, informou que as vítimas do acidente seriam o piloto, identificado como Fernando, o gerente da fazenda, Lúcio André Duarte, de 40 anos, e a esposa dele, que era assistente administrativa da fazenda, Elaine Moraes Souza. As informações são do g1.