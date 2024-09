Extrema-direita austríaca deve vencer as eleições nacionais, pela primeira vez no pós-guerra

O Partido da Liberdade (FPÖ), anti-imigração da Áustria, estava no caminho certo neste domingo, 29, para vencer a eleição parlamentar austríaca em uma vitória sem precedentes. Se as projeções se mantiverem, será a primeira vitória nacional da extrema-direita do país desde a Segunda Guerra Mundial. Mas um chanceler do FPÖ não é uma certeza: outros partidos descartaram a possibilidade de formar a coalizão necessária para formar um governo sob o comando do líder provocador da extrema-direita do FPÖ, Herbert Kickl.