A Coreia do Norte está enviando mais balões carregados de lixo em direção à Coreia do Sul, disseram autoridades nesta quinta-feira, 5, no mais recente episódio ao estilo de Guerra Fria entre os rivais. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse ter detectado balões lançados da Coreia do Norte na manhã desta quinta-feira, após lançamentos na noite anterior. Segundo eles, o Norte voltou a soltar balões na noite de quinta-feira.