A Coreia do Norte divulgou pela primeira vez nesta sexta-feira, 13, imagens de uma central de enriquecimento de urânio para uso em armas nucleares, devido a uma visita de Kim Jong-un ao local. De acordo com relatos da imprensa estatal, o ditador norte-coreano pediu esforços mais fortes para "aumentar exponencialmente" o número de armas nucleares do país.