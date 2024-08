"Regime desagradável" com "viés autoritário": o presidente Luiz Inácio Lula da Silva elevou o tom nesta sexta-feira (16) em relação ao seu homólogo venezuelano e velho aliado Nicolás Maduro, a quem sugeriu repetir as eleições após as denúncias de fraude que marcaram sua vitória no pleito de 28 de julho.