O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou, nesta quinta-feira, 22, com o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton. No telefonema, o petista parabenizou o ex-presidente pelo discurso feito na convenção do Partido Democrata, que ocorreu na quarta-feira, 21, "destacando a importância do fortalecimento da democracia frente a ascensão do extremismo no mundo".