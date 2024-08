O brasileiro Jonatham Lucas Araújo Lima, 27 anos, morreu após uma abordagem em um aeroporto da Armênia, país que fica na fronteira entre a Ásia e a Europa. O episódio aconteceu no último dia 8 de agosto. A suspeita é que Jonatham tenha passado mal após ser obrigado a ingerir um líquido ainda não identificado. As informações são do g1.