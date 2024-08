O alemão Wolfgang Matthes pede um endurecimento da política migratória após o ataque com faca cometido por um sírio em Solingen; a residente de origem polonesa Vivienne Vetter atribui o incidente à chegada descontrolada de estrangeiros, enquanto o turco Kadir Ayten teme que o episódio possa acirrar ainda mais as divisões no país.