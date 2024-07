Putin se encontra com premiê da Índia em Moscou e reforça 'parceria estratégica'

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, se encontrou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Moscou, nesta terça-feira, 9, enquanto busca aprofundar o relacionamento entre as duas potências nucleares. O encontro ocorre em um momento em que os líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se reuniam em Washington e após a Rússia lançar ataques com mísseis mortais contra o território da Ucrânia que atingiram um hospital infantil.