Marcelo Motta Delvaux, montanhista natural de Juiz de Fora (MG), estava desaparecido desde o dia 30 de junho no Nevado Coropuna, a quarta montanha mais alta do Peru, com aproximadamente 6,3 mil metros de altitude. Segundo familiares, ele caiu em uma greta, uma espécie de rachadura, e não sobreviveu. As informações são do portal g1.