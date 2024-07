Franceses vão às urnas neste domingo e decidem se extrema direita chegará ao poder

No dia do segundo turno das eleições legislativas mais incertas da história do país, que poderá obrigar o presidente Emmanuel Macron a compartilhar o poder com um novo governo de extrema direita na Europa, os quase 50 milhões de franceses convocados às urnas têm diante de si um dilema nestas eleições antecipadas: votar no partido de extrema direita Reagrupamento Nacional (RN), de Marine Le Pen, ou na "frente republicana", formada pela esquerda e pela coalizão de centro-direita.