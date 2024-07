O Ministério do Interior da França divulgou os dados definitivos da apuração dos votos do segundo turno das eleições legislativas no país, realizado hoje, 7, segundo o jornal francês Le Monde. A coligação de esquerda Nova Frente Popular (NFP) ficou em primeiro lugar, com 182 assentos da Assembleia Nacional. A coalização centrista do presidente Emmanuel Macron, Juntos, vem em seguida, com 168 cadeiras.