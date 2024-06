Associação estratégica Putin agradece apoio da Coreia do Norte na ofensiva na Ucrânia Presidente da Rússia visita o país de Kim Jong Un para assinar um acordo de cooperação. As duas nações são aliadas desde o fim da Guerra da Coreia. Secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) afirma que encontro mostra o quanto a Rússia necessita do apoio de líderes autoritários para realizar sua ofensiva na Ucrânia