Faixa de Gaza

Netanyahu diz que fase intensa da guerra ao Hamas em Rafah está prestes a terminar

Governo israelense enfrenta uma pressão crescente com os protestos contra a gestão do conflito. Primeiro-ministro israelense reiterou que o objetivo da ofensiva é resgatar os reféns capturados pelo grupo e erradicar o domínio do movimento islamista

23/06/2024 - 18h22min Atualizada em 23/06/2024 - 20h12min