As eleições no México são realizadas neste domingo (2) e, pela primeira vez na história, uma mulher deve ser eleita presidente do país — que registra, em média, 10 feminicídios por dia e tem histórico de problemas ligados ao tráfico de drogas. Claudia Sheinbaum, física e candidata do partido de esquerda que está no poder, e Xóchitl Gálvez, senadora de centro-direita de raízes indígenas, são as favoritas para governar até 2030 a 12ª economia do mundo, com 129 milhões de habitantes.