Grandes proporções

Incêndio em fábrica de baterias provoca a morte de pelo menos 20 pessoas na Coreia do Sul

Incidente ocorreu dentro do prédio da maior fabricante deste tipo de produto do país. Além dos corpos, ao menos uma pessoa foi resgatada com ferimentos graves, seis seguem desaparecidas e há outras sete feridas. O motivo do fogo ainda é desconhecido

24/06/2024 - 06h00min Atualizada em 24/06/2024 - 07h42min