Após libertação

Governo da Venezuela dedica prêmio de jornalismo a Julian Assange, do WikiLeaks

Ativista está livre desde 26 de junho após uma batalha judicial de 14 anos; ele foi acusado de ter divulgado milhares de documentos confidenciais sobre as atividades militares e diplomáticas dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão, entre outros países

27/06/2024 - 21h04min Atualizada em 28/06/2024 - 00h41min