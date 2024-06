Após a Coreia do Sul ter sido alvo de balões carregados de lixo pelo governo norte-coreano, um grupo de ativistas do país afirmou, nesta quinta-feira, 6, que revidou a ofensiva com bexigas que transportavam folhetos anti-Pyongyang e propagandas. O grupo formado por civis sul-coreanos, liderado pelo desertor Park Sang-hak, disse ter enviado 10 balões com 200 mil folhetos anti-Pyongyang, pendrives com músicas de K-pop, doramas (dramas sul-coreanos) e cédulas de um dólar a partir de uma cidade que fica na fronteira dos países.