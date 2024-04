Taiwan foi atingida nesta quarta-feira (3) por seu terremoto mais forte em 25 anos. Pelo menos nove pessoas morreram e 900 ficaram feridas. Edifícios e rodovias foram danificados e o serviço de trens foi interrompido. Mas para o tamanho do terremoto, 7,4 na escala Richter, que vai até 10, o número de vítimas é considerado baixo — ainda mais em uma ilha com 23 milhões de pessoas e uma altíssima concentração de prédios altos e com muitos moradores.