Além do sistema diferente e mais complexo, que envolve a realização de prévias e a conquista de delegados por Estado, o processo eleitoral nos Estados Unidos também se difere do brasileiro pelas variadas formas de registro do voto. Cada Estado tem autonomia para definir seu próprio sistema de votação e apuração dos resultados. Com isso, a eleição presidencial, como a que ocorre em novembro de 2024, tem desde o método tradicional de votação manual em cédulas de papel até urnas eletrônicas.