O primeiro-ministro haitiano, Ariel Henry, concordou na noite desta segunda-feira, 11, em renunciar ao cargo, anunciou o atual presidente da Comunidade do Caribe (Caricom), o presidente da Guiana, Irfaan Ali, que realizou uma reunião urgente na Jamaica com autoridades, incluindo o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e membros da Comunidade do Caricom.