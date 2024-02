O governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, publicou nesta terça-feira uma nota em que demonstra preocupação do Brasil com o mais recente anúncio feito por autoridades israelenses de uma nova operação militar terrestre na Faixa de Gaza, na região de Rafah, fronteira com o Egito. Na publicação, o governo brasileiro reitera sua defesa pelo cessar-fogo e pela solução de dois Estados.