O governo da Argentina anunciou nesta quarta-feira (10) que conseguiu renegociar a dívida com o Fundo Monetário Internacional (FMI). O acordo permitirá ao país acesso a

US$ 4,7 bilhões. Em contrapartida, o governo se comprometeu com uma série de ajustes econômicos, como cortes de gastos e aumento das reservas internacionais.