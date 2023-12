Em um evento dedicado a mães da Coreia do Norte, realizado no último domingo, 3, o líder Kim Jong-un chamou a atenção ao chorar enquanto discursava ao público sobre a crise populacional do território, que enfrenta uma queda progressiva na taxa de natalidade há, pelo menos, uma década. Em seu discurso, Kim enfatizou o "papel central" das mulheres e declarou que é um dever delas deter a queda desse número.