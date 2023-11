Em um acordo com o governo do Canadá, o Google aceitou pagar 100 milhões de dólares canadenses (US$ 73,55 milhões, R$ 360 milhões) para um fundo de apoio a organizações de notícias do país por ano. A medida encerra uma disputa que levou a empresa a ameaçar retirar de seus serviços links para notícias. As informações são da Folha de S.Paulo.