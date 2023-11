Arqueólogos marroquinos anunciaram nesta sexta-feira (3) a descoberta do "primeiro" antigo bairro portuário do Marrocos, uma extensão do sítio de Chellah (ou Salé) em Rabat, registrado como patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).