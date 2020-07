Roma Itália proíbe entrada de viajantes do Brasil e de outras nações com "alto risco de contaminação por coronavírus" Também estão impedidos de entrar no país pessoas que passaram ou transitaram nas últimas duas semanas por Armênia, Bahrein, Bangladesh, Bósnia-Herzegovina, Chile, Kuwait, Macedônia do Norte, Moldávia, Omã, Panamá, Peru e República Dominicana