Os Estados Unidos querem que Mianmar acolha centenas de milhares rohingyas em seus povoados de origem no estado de Rakhine, do qual saíram para Bangladesh devido a violências e confrontos, indicou neste sábado um funcionário americano de alto escalão em Daca.

Simon Henshaw, assessor da Secretaria de Estado, que visitou campos de refugiados no sudeste de Bangladesh, disse que Mianmar deve punir aqueles que cometeram as atrocidades em Rakhine e provocaram esse êxodo.

As autoridades birmanesas negam as acusações, argumentando que seu único objetivo é erradicar a rebelião muçulmana do Exército de Salvação Rohingya de Rakhine.