Um verão chuvoso e tranquilo, sem grandes eventos esportivos, diminuiu o desejo de consumir cerveja entre os alemães, de acordo com dados publicados nesta segunda-feira.

Os produtores de cerveja indicaram que as vendas caíram 3,1% entre janeiro e setembro, para 72 milhões de hectolitros (1 hectolitro equivale a 100 litros), informou a autoridade nacional de estatística Destatis.

Mas os cervejeiros são otimistas para os últimos três meses do ano, apostando em um "outono de verão e vendas sólidas para o Natal e Ano Novo", acrescentou Eichele.

No entanto, o mau tempo não desencorajou os participantes do festival da cerveja Oktoberfest de Munique, onde cerca de 6,2 milhões de pessoas consumiram cerca de 7,5 milhões de copos de um litro de cerveja, 13% a mais do que em 2016.