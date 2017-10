O Parlament (parlamento catalão) abriu nesta sexta-feira uma sessão plenária com uma resolução apresentada por sua maioria independentista que poderia proclamar a secessão do território, um desafio inédito na história da democracia espanhola.

Os proponentes da resolução são a coalizão Juntos pelo Sim (Junts per Sì), no governo, e a Candidatura de Unidade Popular (CUP), que permitiu a formação da administração mas não participa do Executivo.