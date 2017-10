Milhares de pessoas se manifestaram, neste sábado (28), em todo Burundi, convocadas pelo governo, para comemorar a saída do país da Corte Penal Internacional (CPI), na véspera.

Ao longo do caminho, que passou pelas embaixadas de Ruanda, Bélgica e União Europeia - inimigos jurados do regime - proferiram lemas como "Bye, bye, CPI", "Burundi acaba de escrever uma das páginas mais gloriosas da história do mundo", ou "Burundi é um exemplo para a África".