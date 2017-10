Ao menos 27 pessoas morreram em Portugal em incêndios que devastam, desde domingo, várias regiões do país, segundo um balanço atualizado divulgado nesta segunda-feira pela Defesa Civil.

"Podemos confirmar a morte de 27 pessoas nos distritos de Coimbra, Castelo Branco, Viseu e Guarda", no centro e norte de Portugal, afirmou em uma entrevista coletiva a porta-voz da Defesa Civil, Patricia Gaspar.

No domingo o país tinha 440 incêndios declarados, "o pior dia desde o início do ano", de acordo com a porta-voz.