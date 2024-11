Conversas Cruzadas: Brasil deve seguir Austrália na proibição de redes sociais para crianças?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a jornalista e co-fundadora do projeto Conectados e Protegidos, Sabrina Passos, o psiquiatra da Infância e da Adolescência, especialista em Dependência e Adições e doutor em Psiquiatria pela UFRGS, ⁠Thiago Pianca, e a pediatra certificada em Educação Parental, pós-graduada em Neurociências e Comportamento pela PUCRS, ⁠Lucia Diehl, para debater se Brasil deve seguir Austrália na proibição de redes sociais para crianças.