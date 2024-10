Um acidente com a rede de alta tensão elétrica, em Bom Retiro do Sul, vitimou um menino durante passeio a cavalo nesta quinta-feira (3). Murilo Ussinger da Silva, 13 anos, era apaixonado pela lida campeira e estimado na comunidade rural de Faxinal do Silva Jorge, onde vivia com os pais e dois irmãos.