Audiência pública sobre justiça e diversidade foi realizada nesta quinta-feira (26) pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). O evento aconteceu no Auditório Osvaldo Stefanello, no Palácio da Justiça, em Porto Alegre, reuniu magistrados, representantes de organizações não governamentais, movimentos sociais, entidades sindicais, membros da iniciativa privada, instituições acadêmicas e de pesquisa.