Exigência de visto Notícia

Entram em vigor novas regras para entrada de imigrantes no Brasil

Com as mudanças, Ministério da Justiça e Segurança Pública pretende coibir a ação de organizações criminosas envolvidas com o tráfico de pessoas. Entidades que atuam no acolhimento veem risco à proteção de refugiados com a medida

26/08/2024 - 17h11min Atualizada em 26/08/2024 - 17h12min