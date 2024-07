A Base Aérea de Canoas receberá novos voos a partir do próximo domingo (21). No dia 10, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou a ampliação da operação no local, que poderá agora ser de até 87 voos semanais — atualmente este limite é de 49 —, de acordo com a demanda e o interesse das companhias aéreas.