A prefeitura espera que até esta quinta-feira (20) a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgue o laudo sobre a viabilidade da operação de voos comerciais no Aeroporto Regional de Torres. O terminal seria uma alternativa diante do fechamento do Salgado Filho, em Porto Alegre. A estrutura da Capital foi inundada em maio e ainda não tem prazo preciso para reabertura.