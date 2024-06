Conversas Cruzadas: coleta de lixo e entulho nas ruas pós-enchente no RS é tema desta sexta-feira

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Junior recebe o diretor-geral do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), Carlos Alberto Hundertmarker, da coordenadora técnica da ABES-RS (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental no RS), Jussara Pires, e do líder da AMVEP (Associação de Moradores Vila Elisabeth e Parque, zona norte de Porto Alegre), Jarcedi de Araújo, para debater a limpeza e a coleta de lixo e entulho nas ruas pós-enchente no RS.