Beneficiários do Passe Livre Estudantil têm relatado dificuldades com o programa do governo estadual. E a situação não é consequência direta da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio. Alguns estudantes relatam enfrentar problemas desde fevereiro, pelo menos. Instituído em 2013, o projeto beneficia alunos de baixa renda que precisam de recursos para fazer o deslocamento entre sua cidade e sua instituição de ensino.