A chuva volumosa que atingiu Santa Catarina neste final de semana já fez com que 925 pessoas fossem obrigadas a deixar as suas casas no Estado. Conforme relatório da Defesa Civil catarinense, até às 17h deste domingo (19) foram registradas ocorrências relacionadas à chuva em 24 municípios, principalmente no Vale do Itajaí.