A prefeitura de Pelotas pediu para que moradores dos balneários do Laranjal e de áreas próximas do canal São Gonçalo sejam evacuadas nesta terça-feira (7), pelo risco de enchentes na Lagoa dos Patos e pelos alertas de tempestades. Entre as áreas, estão as áreas como os bairros Navegantes, Fátima, a costa do Arroio Pelotas e o bairro Valverde.