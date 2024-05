Em razão de bloqueios em vias do Rio Grande do Sul por conta da chuva que atinge o Estado, a equipe de distribuição do Grupo RBS está com dificuldades para entregar o jornal Zero Hora. Não será possível realizar a distribuição da edição impressa deste fim de semana em Santa Maria. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo canal de atendimento por meio do WhatsApp: (51) 98911-1010.