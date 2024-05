O asfalto de um trecho da Avenida Interpraias entre Arroio do Sal e Terra de Arreia, no Litoral Norte, cedeu entre a madrugada e o início da manhã desta quinta-feira (2). Segundo o prefeito de Arroio do Sal, Affonso Flávio Angst, houve o transbordamento de um arroio que passa por debaixo da Interpraias e chega no mar. Com o aumento do fluxo da água, a estrutura desabou, abrindo a cratera.