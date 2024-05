Dentro de toda a onda de solidariedade que se instalou no Rio Grande do Sul ao longo da última semana, a Cozinha Solidária, projeto localizado no bairro Azenha em Porto Alegre, está produzindo 1,5 mil marmitas para doar para as vítimas atingidas pela cheia na Capital. Diariamente, a ação social produz entre 300 a 400 "quentinhas", que são doadas na própria sede. Agora, elas estão sendo encaminhadas para atingidos nas localidades das Ilhas, Restinga, Lami, Zona Norte e Morro da Cruz.