A 2ª Vara Criminal de Pelotas absolveu na sexta-feira (15) dois réus que eram acusados de homicídio culposo (sem intenção) pela morte de um homem em 2 de novembro de 2020. Jéferson Luís Langone Mengatto, de 55 anos, foi atingido por um galho de uma árvore na Praça José Bonifácio, no centro da cidade do sul do Estado.