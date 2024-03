A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias da morte de um estudante de 18 anos, encontrado sem vida em uma república estudantil, na segunda-feira (18), em Bauru, no interior de São Paulo. O estudante Joaquim Felipe Feliciano Espíndola era calouro no curso de Engenharia Elétrica da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e havia participado de uma festa em outra república na noite de domingo (17). Ao chegar da festa, ele passou mal e foi dormir.