Todas as 14 peixarias que funcionam no Mercado Público de Florianópolis foram fechadas por tempo indeterminado na manhã desta terça-feira (27), após uma operação promovida pelo Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC). A ação, feita em parceria com órgãos de fiscalização sanitária, constatou uma série de irregularidades nos estabelecimentos, como presença de larvas, uso irregular de produtos químicos e condição precária de higiene.