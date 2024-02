Foi preso nesta quinta-feira, dia 18, o comparsa de Rubem Dario da Silva Villar, o Colômbia, apontado como mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. A informação é da Polícia Federal (PF). O preso é Janio Freitas de Souza, um pescador ilegal, que seria o braço direito de Ruben Dario da Silva Villar, conhecido como "Colômbia" e identificado nas investigações policiais como o autor intelectual do crime.