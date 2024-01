O Tribunal de Justiça (TJ) do Rio Grande do Sul condenou, por danos morais, um laboratório de Pelotas, no sul do Estado, a indenizar em R$ 20 mil uma mulher que teve a mama retirada sem necessidade. A paciente recebeu um diagnóstico errado para câncer de mama, passou por quatro sessões de quimioterapia desnecessárias e descobriu, após o tratamento, que o diagnóstico estava equivocado. A decisão é do final de dezembro do ano passado, mas foi divulgada nesta terça-feira (23).